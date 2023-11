Remise du prix ASOSIO 2023 dans la catégorie "autorité numérique". Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville a remporté le prestigieux prix ASOCIO 2023 de l'Organisation de l'industrie informatique d’Asie-Océanie (ASOCIO) dans la catégorie " autorité numérique " lors du Sommet numérique de l'ASOCIO qui s'est tenu du 13 au 15 novembre à Séoul, en République de Corée.

Cet honneur a été accordé à la plus grande ville du Sud du Vietnam en reconnaissance de ses résultats exceptionnels dans la mise en œuvre de stratégies et de solutions numériques visant à améliorer considérablement la qualité des services aux citoyens ainsi que l'ouverture et la transparence des opérations de l'autorité municipale.

Ho Chi Minh-Ville est appréciée comme l'une des villes les plus innovantes, utilisant intelligemment la technologie pour améliorer ses secteurs clés tels que les transports, les soins de santé, l'éducation et les services publics.



La ville s'efforce également d'apporter des innovations dans la prestation des services publics et des services aux particuliers et aux entreprises. Pour cela, elle a mis en place un portail d'information, une application mobile et une hotline 1022 pour enregistrer les opinions des citoyens et les résoudre.



Ce prix est une reconnaissance des efforts continus déployés par les autorités de la ville pour mettre en œuvre la transformation numérique et développer un gouvernement numérique. Grâce à ces réalisations remarquables, la ville a contribué à améliorer la qualité de vie de sa population, à promouvoir son développement socio-économique et à renforcer la position du Vietnam dans le domaine de la transformation numérique.



Dans le futur, Ho Chi Minh-Ville poursuivra ses efforts pour développer davantage l'autorité numérique, en vue de promouvoir une économie et une société numériques, dans le but ultime de devenir une ville intelligente.



Lors de l'ASOCIO Digital Summit 2023, les prix ASOCIO 2023 ont été remis à 52 entreprises et organisations de 9 pays et territoires, dans 8 catégories. -VNA