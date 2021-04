Espace d'exposition. Photo: Vietnamnet

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Pour la première fois au Vietnam, la collection de calligraphies du moine bouddhiste zen vietnamien Thich Nhât Hanh est présentée lors de l'exposition "Parfum de la ville natale" tenue du 25 mars au 5 avril à la librairie Hai An, 2B Nguyên Thi Minh Khai, 1er arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville.

Thich Nhât Hanh est l'un des moines bouddhiste zen vietnamien les plus influents au monde aujourd'hui. Il est l’auteur de centaines de livres dont certains sont des best-sellers comme An lac tung buoc chân (Le bonheur à chaque pas), Phep la cua su tinh thuc (Le miracle de l'éveil), Duong xua mây trang (La vieille route aux nuages blancs)...

Plusieurs œuvres calligraphiques du moine bouddhiste zen Thich Nhât Hanh présentées au public à Hô Chi Minh-Ville. Photo: Vietnamnet

Il est également un calligraphe très apprécié des chercheurs en art et des praticiens de la méditation. Pour lui, la création de calligraphies est aussi une méditation. Thich Nhât Hanh a dit à propos de sa calligraphie : "J'utilise le thé en harmonie avec l’encre. Donc, ma calligraphie a le goût du thé à l'intérieur. J'utilise des types et des tailles de pinceaux chinois et occidentaux. En dessinant un cercle, je suis mon souffle. Quand j'inspire, je dessine un demi-cercle et en expirant, je dessine l'autre moitié". -CVN/VNA