Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc (droite), et Paul Hutchings, directeur de Google for Education pour l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Photo: VNA



De son côté, Duong Anh Duc a déclaré que Ho Chi Minh-Ville était particulièrement intéressée par la formation de ressources humaines de haute qualité pour la transformation numérique. Il a affirmé le souhait de la mégapole du Sud de poser les bases du développement de la ville sur le développement numérique, les sciences et les technologies, en particulier l'intelligence artificielle.Remerciant Google pour les nombreux programmes de soutien visant à aider les enseignants et les élèves de la ville à accéder aux nouvelles technologies, Duong Anh Duc s’est déclaré convaincu que dans les temps à venir, les deux parties coopéreraient étroitement et efficacement pour le développement du secteur de l'éducation.Hô Chi Minh-Ville souhaite que Google l'aide à établir des critères et des normes pour aider les étudiants à accéder aux nouvelles connaissances technologiques, à développer des programmes de formation pour les enseignants afin d’améliorer l’efficacité de l’éducation sur la transformation numérique et les technologies…, a affirmé le vice-président du Comité populaire municipal.Google for Education s'est formellement engagé envers Hô Chi Minh-Ville et a présenté AI Education, un partenaire autorisé au Vietnam, pour mettre en œuvre des programmes d'action communs. AI Education mène des programmes de consultation et de soutien sur la mise en œuvre de Workspace for Education pour toute la ville, élabore et met en œuvre un plan de formation pour les administrateurs des technologies de l'information, fournit des programmes de formation aux normes internationales de Google…-VNA