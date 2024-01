Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai. Photo: www.hcmcpv.org.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, vient de signer une décision visant à créer un comité de pilotage pour les projets clés dans la ville.



Le comité de pilotage a le droit d'inviter des inspections et des audits des projets pour éviter les erreurs le plus tôt possible et proposer le remplacement des investisseurs et entrepreneurs faibles…



Le comité de pilotage est dirigé par le président du Comité populaire de la mégapole du Sud.-VNA