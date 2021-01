Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh Ville a approuvé le 5 janvier le projet de développement des infrastructures de transport de la ville pour la période 2020-2030.

La ville a proposé des groupes de mesures pour développer un système d'infrastructures de transport moderne, synchrone et hautement connecté, réduisant ainsi les embouteillages, accidents de la route et contribuant au développement socioéconomique municipal.

Le projet vise à améliorer la qualité des transports, notamment le transport public en masse, à développer le transport fluvial, à renforcer l'application de technologies de transport avancées, en particulier est le transport multimodal et la logistique.

En termes de financement pour la mise en œuvre du projet, le budget d'État sera destiné à investir dans des projets dans le cadre du programme de réduction des embouteillages et des accidents de la route pour 2016-2020, et des projets clés et urgents.

D’autres projets bénéficieront de capitaux d'investissement des organes du ressort central, de prêts d'aide publique au développement, d’investissements sous forme de partenariat public-privé... - VNA