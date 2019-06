Des enfants deviennent des charpentiers au terrain d'aventure d'Ecopark. Photo : vnmedia.vn

Hanoï (VNA) – Le premier terrain d'aventure au Vietnam a officiellement ouvert ses portes le 23 juin dans la zone urbaine verte Ecopark à Hanoï.

Conçu et exploité par le groupe Think Playgrounds et des experts japonais venus de Tokyo Play, le terrain d'aventure d'Ecopark est en accès libre et gratuit.

Basé sur le modèle de terrain d'aventure qui a été bien accueilli dans des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, l'Australie..., le terrain d'aventure d'Ecopark crée un espace de jeu ouvert et non aménagé pour les enfants, les aidant à stimuler la créativité.

Des matériaux tels que des houes, des pelles, des pneus, des cordes, des brindilles sèches,... sont placés un peu partout du cour. Les « travailleurs de jeu » ou Playworkers sont toujours sur le terrain d'aventure pour apporter des expériences pratiques aux enfants et assurer leur sécurité.

Lancée par Think Playgrounds, la campagne de jeu 2019 ou Play Campaign placée sur le thème « Jeux aventureux » vise à dialoguer avec la communauté sur l’importance des jeux pour le développement des enfants. -VNA