Photo : VNA

Hanoï, 2 mars (VNA) - Le Festival des femmes pour la paix et le développement 2024 s'est ouvert le 2 mars à Hanoï.Hanoï a été reconnue par l'UNESCO comme Ville pour la paix en 1999, devenant ainsi la seule ville d'Asie-Pacifique à remporter ce titre. En 2019, la ville a rejoint le Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RUCU).Au fil des années, l'administration et la population de Hanoï, notamment les femmes, ont travaillé dur pour construire et développer la ville, la rendant plus prospère, civilisée et moderne, méritant la position de cœur de la nation et de ville de paix et de créativité. .Le Festival vise à inspirer la fierté des femmes de la capitale sur la glorieuse tradition du mouvement international des femmes vietnamiennes ainsi que sur la tradition de l'héroïque Hanoï avec une culture séculaire, une ville de paix, a déclaré la vice-président de l'Association des femmes du Vietnam (VWA) Le Kim Anh.Dans le même temps, l'événement devrait propager l'esprit de solidarité, de connectivité, d'intégration et de développement des femmes de Hanoï et du monde en faveur de l'égalité des sexes et du progrès des femmes, a déclaré la responsable.Le festival comprenait diverses activités, notamment la présentation de la culture, des produits typiques et de la gastronomie de Hanoï et d'autres pays avec 30 stands, ainsi qu'un tournoi à pied et un programme artistique spécial.Plus tôt le même jour, le premier tournoi de marche sur le thème « Les femmes de la capitale, belles et en bonne santé » a débuté, attirant plus de 300 athlètes.Le comité d'organisation du tournoi a lancé un appel aux dons pour soutenir les femmes et les enfants dans le besoin de la ville, en veillant à ce qu'aucune femme ni aucun enfant ne soit laissé pour compte.- VNA