Les élèves de la 5e année à la classe de terminale à Hanoï ont commencé à retourner à l'école depuis le 8 février. Photo: VNA Les élèves de la 5e année à la classe de terminale à Hanoï ont commencé à retourner à l'école depuis le 8 février. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 8 février, les élèves de la 5e année à la classe de terminale à Hanoï ont commencé à retourner à l'école après neuf mois d'apprentissage en ligne en raison de l’épidémie de COVID-19.

Dans le contexte d'évolutions complexes de l’épidémie, outre des règles du services municipal de l’éducation et de la formation, de nombreux établissements d'enseignement de la ville ont avancé des mesures et préparé des équipements pour organiser des cours en ligne et en présentiel.

Au collège de Ngoc Lam dans l’arrondissement de Long Bien, le 8 février, 30 élèves ne peuvent pas participer aux cours en présentiel en raison des leurs relations avec des infectés. Pour ne pas laisser ces élèves derrière, l’école a installé des équipements de transmission dans 20 classes, a indiqué la proviseure Ngo Hong Giang.

Nguyen Quy Xuan, proviseur du lycée de Phuc Loi dans l’arrondissement de Long Bien, a indiqué que son établissement avait préparé au total neuf classes en ligne pour aider tous les élèves à suivre des cours.

Les formes d'enseignement et d'apprentissage en présentiel et en ligne sont également appliquées par un bon nombre d’écoles dans les arrondissements de Hoang Mai, de Cau Giay et d’autres arrondissements de la ville.

Le 8 février, le directeur du Service municipal de l'éducation et de la formation, Tran The Cuong a demandé aux écoles de maintenir une bonne prévention et un bon contrôle de l’épidémie pour organiser efficacement l'apprentissage, d’élaborer des programmes et plans d'enseignement appropriés et d’aider les élèves à réviser les cours après des mois d'apprentissage à distance. -VNA