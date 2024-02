Une représentation sur le pont Huc du temple Ngoc Son dans le cadre du programme. Photo : VNA

Hanoï, 1er février (VNA) - Un programme touristique nocturne visant à découvrir le temple Ngoc Son sur le lac Hoan Kiem, au centre-ville de Hanoï, a débuté lors d'une cérémonie le 31 janvier.Mélange de l’architecture ancienne du site spécial de reliques nationales et de ses rituels et folklores associés, il utilise le son, la lumière et la technologie de projection moderne pour mettre en valeur les valeurs culturelles traditionnelles du Vietnam.Organisée les soirs des quatre premiers jours de la semaine à partir de février, chaque visite du programme expérimental dure 60 minutes et dessert entre 60 et 70 visiteurs.Lors de la cérémonie de lancement, le président du Comité municipal de gestion du patrimoine, Nguyen Doan Van, a espéré qu'avec le programme, les reliques nationales spéciales du lac Hoan Kiem et du temple Ngoc Son ne seraient plus seulement des « ressources », mais deviendraient des produits de le secteur culturel de la capable d'attirer un large éventail de touristes tant au niveau national qu'international.La capitale s'efforce d'atteindre l'objectif d'une contribution du secteur culturel d'environ 5 % à son PIBD d'ici 2025 et de 8 % d'ici 2030.- VNA