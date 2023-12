Visiteurs étrangers dans la Maison centrale (prison de Hoa Lo) à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le nombre d’arrivées touristiques à Hanoï en 2023 est estimé à 24 millions, soit une hausse annuelle de 27% et représentant 83% du total de 2019, l'année précédant la pandémie de COVID-19, selon le Service municipal du Tourisme.Ce nombre total comprend 4 millions d'étrangers et 20 millions de visiteurs nationaux, a précisé le Service du Tourisme.Les revenus totaux du tourisme ont atteint près de 88.000 milliards de dongs, en hausse de 45,5% en un an et équivalant à 84,4% du montant de 2019.La capitale, en tant que pôle touristique majeur et "porte d'entrée" des visiteurs internationaux, a figuré cette année dans de nombreux classements de prestigieux magazines et sites de voyage.Elle a été nommée parmi les 25 meilleures destinations touristiques du monde pour les gourmands selon les votes des lecteurs de Tripadvisor. Le site d'information allemand travelbook.de, lui, l'a classée comme l'une des destinations préférées d'Asie du Sud-Est. Hanoï a également figuré parmi les destinations les plus recherchées par les touristes internationaux, selon les données de l'outil de suivi des voyages Informations sur les destinations Google.En particulier, Hanoï a été nommée "Asia’s Leading City Destination 2023" (Meilleure destination urbaine d’Asie 2023), "Asia’s Leading City Break Destination 2023" (Meilleure destination pour un city-break d’Asie) et "Asia’s Leading City Tourist Board" (Meilleur office de tourisme urbain d’Asie) par les World Travel Awards. En outre, elle est la « Meilleure destination golfique au monde 2023 » par World Golf Awards...L'année prochaine, Hanoi vise 26,5 millions de visiteurs et plus de 99.700 milliards de dongs de recettes, soit des augmentations en un an de 10,4% et 13,8%, respectivement.-VNA