Hai Duong (VNA) - La conférence d'annonce de la planification provinciale de Hai Duong et de la promotion de l’investissement dans cette localité du Nord se tiendra le 10 janvier.



C’est ce qu’a déclaré le chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité provincial du Parti de Hai Duong, Nguyen Quang Phuc, lors de la conférence de presse donnée dans l'après-midi du 8 janvier.



Lors de la prochaine conférence, outre la présentation de la décision n° 1639/QD-TTg approuvant la planification de la province de Hai Duong pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050, les autorités provinciales remettront des certificats d’investissement à de grandes entreprises.



Selon la planification, Hai Duong s'efforce de devenir une province industrielle moderne et un pôle industriel moteur du delta du fleuve Rouge d'ici 2030. Elle vise un taux de croissance économique moyen d'environ 9,5 %/an sur la période 2021-2030.-VNA