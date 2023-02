Photo: Internet

Hanoi (VNA) - Le concours de préparation de «bánh chưng» et de «bánh giầy» de la province de Hai Duong (au Nord-Est du Vietnam) en 2023 se tiendra les 4 et 5 février (soit les 14 et 15e jour du premier mois lunaire).

Ce concours, un trait culturel traditionnel de la province de Hai Duong, fait partie d’une série d’activités s’inscrivant dans le cadre de la Fête printanière de Côn Son-Kiêp Bac 2023, qui a lieu du 31 janvier au 13 février (soit du 10e au 23e jour du premier mois lunaire).



Selon le comité d’organisation, 12 équipes, représentant 12 districts et villes de province, se sont inscrites au concours de fabrication de bánh chưng (gâteau de riz gluant) et sept autres au concours de création de bánh giầy (gâteau de riz gluant pilé).



Comme l’exigent les organisateurs, chaque équipe participant au concours de fabrication de bánh chưng comptera cinq membres, qui sont des artisans résidant en permanence dans les localités et qui prépareront manuellement 10 bánh chưng, cinq végétariens et cinq avec de la viande. -CPV/VNA