Hanoi (VNA) – La province de Hà Giang (Nord), désignée «Première destination touristique émergente d’Asie » par les World Travel Awards 2023 et élue parmi les 52 meilleurs endroits où voyager en 2023 par le New York Times, s’efforce de promouvoir ses ressources culturelles à des fins touristiques et d’en faire un moyen de conserver et de promouvoir la culture locale.

À Hà Giang, les touristes redécouvrent la joie des sarrasins en fleur. Photo: VNA

Selon le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Hà Giang considère le patrimoine culturel comme une ressource pour la croissance du tourisme avec des valeurs particulières qui peuvent créer des produits originaux et attirer les touristes.

En 2022, lorsque le Vietnam a rouvert ses frontières au tourisme international, Hà Giang a accueilli plus de 2,2 millions de touristes et réalisé des revenus touristiques de 4.536 milliards de dôngs (185,99 millions de dollars). Ces chiffres sont respectivement passés à 3 millions et 7.092 milliards de dôngs en 2023.

Le nombre plus élevé de touristes a apporté une contribution importante à la croissance du PIB de la province, contribuant à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des conditions de vie de la population locale, en particulier dans les zones peuplées de minorités ethniques.

Afin de conserver et de promouvoir les valeurs des sites du patrimoine culturel en association avec le développement du tourisme, Hà Giang prévoit de renforcer le travail de communication sur l’importance de la conservation du patrimoine culturel, tout en se concentrant sur la restauration des vestiges culturelles, des fêtes traditionnelles et des pratiques culturelles et promouvoir le tourisme communautaire, selon le département.

Hà Giang abrite plus de 20 groupes ethniques tels que les H’mong, Tày, Dao, Nung et Giay qui ont leurs propres culture, mode de vie et coutumes traditionnels, ainsi que des festivals passionnants pour les visiteurs et les chercheurs.

La région possède de nombreux vestiges historiques et paysages majestueux, tels que la Porte du Ciel, les montagnes jumelles de Quan Ba; l’ancien palais des rois des H’mông, le mât du drapeau national Lung Cu; le col Ma Pi Leng; et des champs en terrasses pittoresques.

En 2010, le plateau karstique de Dông Van, dans le district de Dông Van, a été officiellement reconnu comme géoparc mondial UNESCO, le premier du genre au Vietnam et le deuxième en Asie du Sud-Est (après le parc de Langkawi en Malaisie). – VNA