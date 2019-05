Les participants du premier forum des recteurs d’université Vietnam-Fédération de Russie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le premier forum des recteurs d’université Vietnam-Fédération de Russie a eu lieu le 28 mai à l’Université nationale d’économie à Hanoï.



Etaient présents le vice-ministre vietnamien de l’Education et de la Formation Le Hai An, le vice-ministre russe de l’Education et de la Science Medvedev Alexey Mikhailovich, l’ambassadeur de Russie au Vietnam Vnukov Konstantin Vasilievich, outre des dirigeants de 30 établissements universitaires russes et 40 vietnamiens.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre Le Hai An a souligné l’importance de ce forum pour le renforcement des relations entre le Vietnam et la Russie dans l’éducation et la formation. Selon lui, 16 conventions de coopération devraient être signés à cette occasion. S’ajoutant aux 90 conventions de coopération entre des établissements universitaires des deux pays toujours en vigueur, elles constitueraient une illustration de la volonté des deux parties d’exploiter les potentiels et les opportunités de coopération dans l’éducation et la formation.



Le Hai An a émis le souhait que les relations entre le Vietnam et la Russie dans l’éducation et la formation se renforce fortement à travers ce forum.



De son côté, le vice-ministre russe Medvedev Alexey Mikhailovich a indiqué que ce forum visait à définir des objectifs précis pour le développement de la coopération bilatérale dans l’éducation et la formation. Selon lui, les universités russes souhaitent envoyer davantage d’enseignants et étudiants au Vietnam pour des échanges culturels, scientifiques et éducatifs.



Les participants du forum ont discuté du renforcement des programmes de coopération entre les établissements universitaires vietnamiens et russes, des échanges d’étudiants et enseignants, de la création de groupes de recherche, de la reconnaissance mutuelle des diplômes…



Selon des prévisions, un réseau d’établissements universitaires Vietnam-Fédération de Russie serait établi pour développer les activités mutuellement bénéfiques. -VNA