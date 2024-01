L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève. Photo : VNA

Le Vietnam met en œuvre ses engagements lors de la 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26). Photo : VNA

Genève (VNA) – Sur l'invitation du fondateur et président exécutif du Forum économique mondial (WEF), le professeur Klaus Schwab, le Premier ministre Pham Minh Chinh à la tête d’une délégation gouvernementale de haut niveau assistera et partagera la vision du Vietnam lors du WEF 54 à Davos (Suisse) prévu du 16 au 18 janvier.C’est ce qu’a informé l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, lors d’une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) en Suisse.En outre, le Premier ministre vietnamien prendra la parole lors des séminaires sur l'attraction des investissements dans le domaine des semi-conducteurs, les expériences et les modèles de développement de centres financiers internationaux avec la participation d'entreprises financières de premier rang de Suisse. Il aura également des rencontres bilatérales avec les dirigeants d'un certain nombre de pays et d'organisations internationales pour discuter des questions mondiales et régionales d'intérêt commun, partager des politiques et des expériences, renforcer les activités de connexion et élargir les partenariats.Pham Minh Chinh et Klaus Schwab auront une entrevue et assisteront conjointement à la signature d'un protocole d'accord entre le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et le WEF sur le développement des compétences pour l'innovation et la transformation verte et d'un procès-verbal de partenariat pour la création du Centre de la 4e révolution industrielle entre le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le WEFSelon l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, la participation du Premier ministre vietnamien au WEF 2024 est une opportunité pour le gouvernement vietnamien de transmettre directement aux dirigeants des pays, des organisations internationales et des entreprises multinationales les idées, les engagements forts et les solutions du Vietnam pour mettre en œuvre sa stratégie de développement socio-économique durable et d’intégration internationale.C'est également une opportunité importante pour le Vietnam de promouvoir son rôle d'un partenaire actif de la communauté internationale, d'être prêt à s'unir pour résoudre les problèmes mondiaux, de s'efforcer de façonner l'avenir.La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la délégation vietnamienne de haut rang affirmera également le rôle, la position et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.Le WEF de cette année rassemble de nombreux dirigeants de pays, de grandes organisations internationales, d'entreprises multinationales. Le forum devrait se concentrer sur quatre thèmes principaux: Élaborer des politiques économiques appropriées pour la nouvelle ère ; Stratégies à long terme sur le climat, la nature et l'énergie ; Intelligence artificielle comme un moteur pour l'économie et la société ; et Sécurité et coopération dans un monde divisé. -VNA