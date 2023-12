Photo : vneconomy.vn

Hanoï (VNA) – L’agence de notation financière américaine Fitch Ratings prévoit que la croissance économique du Vietnam à moyen terme présenterait de nombreux signes favorables, au niveau d’environ 7%.



Le Vietnam est compétitif en termes de coûts et dispose d'une main-d'œuvre qualifiée par rapport à d'autres pays et a participé à de nombreux accords de libre-échange (ALE) régionaux et mondiaux. Cela indique que les flux d’investissements directs étrangers (IDE) resteraient importants, en particulier dans le contexte de la diversification des chaînes d’approvisionnement mondiales.



Au Vietnam, les IDE réalisés en 2022 se sont élevés à 22,4 milliards de dollars, contre 19,7 milliards de dollars en 2021. Au cours des 11 premiers mois de 2023, ils se sont chiffrés à 20,2 milliards de dollars. L’élévation des relations Vietnam-États-Unis au « Partenariat stratégique intégral » en septembre 2023 pourrait créer des conditions plus favorables aux IDE et aux flux commerciaux américains vers le Vietnam.



Selon Fitch Ratings, les ressources financières extérieures affluant vers le Vietnam se sont également améliorées, alors que les réserves de change du Vietnam à fin septembre 2023 ont atteint 89 milliards de dollars, après une forte baisse en 2022.