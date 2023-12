Ho Duc Phoc, ministre des Finances. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - De nombreuses solutions de soutien en matière de taxes, de frais, de charges et de loyers fonciers avec une grande valeur ont été et sont mises en œuvre pour atteindre les objectifs de développement socio-économique, a estimé Ho Duc Phoc, ministre des Finances, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information sur les réalisations du secteur des finances de 2023 et ses tâches pour 2024.

En 2023, afin de mettre en œuvre les objectifs de développement socio-économique, financier et budgétaire, le ministère des Finances a étudié, proposé aux autorités compétentes pour prendre des solutions en matière de taxes, de frais, de charges et de loyers fonciers appliquées pour 2023 avec une valeur de soutien d'environ 200 000 milliards de dongs (8,2 milliards de dollars).

Photo d'illustration : VNA



Le ministère des Finances continuera de suivre de près la situation actuelle pour rechercher et proposer des solutions pour 2024. Dans l'immédiat, le ministère mettra en œuvre d'urgence la politique de réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 2% telle qu'appliquée en 2023 pour certains groupes de biens et de services qui sont actuellement soumis au taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 10 %. Le montant de la taxe devrait être réduit d'environ 25 000 milliards de dongs.

Le ministère a également soumis au Comité permanent de l'Assemblée nationale une réduction de la taxe environnementale sur l'essence, le pétrole et les lubrifiants tels qu'ils sont appliqués en 2023. La recette budgétaire devrait baisser environ 42 500 milliards de dongs. Le ministère poursuivra ses réformes dans tous les domaines, notamment le perfectionnement de l’institution, la réforme des procédures administratives, la promotion de la modernisation des domaines du secteur financier, notamment les domaines fiscal, douanier…

A propos des solutions pour accélérer la reprise de l’économie nationale, Ho Duc Phoc a souligné que le secteur financier devrait construire, organiser et mettre en œuvre des politiques fiscales proactives, flexibles et ciblées, garantissant des ressources pour mener à bien les tâches de développement socio-économique, de garantie de la sécurité et de la défense nationale et se concentrant sur les ressources pour investir dans les infrastructures, les projets reliant les régions et interrégionaux,…

Le ministère des Finances devrait suivre de près régulièrement et prévoir avec précision la situation économique mondiale et nationale ; maintenir les fondements macroéconomiques, contrôler l’inflation, assurer les grands équilibres, promouvoir la croissance et le développement durable des domaines économiques et sociaux, gérer strictement les dépenses du budget de l’État, accélérer le décaissement des investissements publics…

Le secteur financier estime les recettes budgétaires de l'État à 1,7 million de milliards de dôngs, les dépenses budgétaires de l'État à 2,1 millions de milliards de dôngs pour 2024. - VNA