Photo : VNA

Can Tho (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc s’est rendu le 7 avril à l’Académie du bouddhisme Nam Tong Khmer à l’arrondissement d'O Mon, dans la ville de Can Tho (delta du Mékong).

Il a adressé des meilleurs vœux de bonne santé, de paix et de bonheur aux bronzes, fidèles bouddhistes de la secte Nam Tong Khmer ainsi que à tous les Khmers à l’occasion de la Fête Chol Chnam Thmay.

Photo : VNA

Réjoui de retourner à l’Académie du bouddhisme Nam Tong Khmer pour la deuxième fois, le chef de l’Etat a apprécié des efforts et des contributions de la secte bouddhiste Nam Tong Khmer dans la garantie du bien-être social et pour la communauté, la cause de l’édification et du développement du pays.

Le Parti et l'Etat garantissent toujours le droit de liberté de croyance et de religion, en particulier pour les minorités ethniques, y compris les Khmers, a affirmé le président Nguyen Xuan Phuc.

Il a espéré que dans ses fonctions, le vénérable Dao Nhu, vice-président du Conseil d’administration de l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV), directeur de l’Académie du bouddhisme Nam Tong Khmer, chef de l’EBV de la ville de Can Tho continue, de concert avec les bonzes et adeptes, de promouvoir le patriotisme et accompagner la nation.

Cadeau à l’Académie du bouddhisme Nam Tong Khmer. Photo : VNA



Le vénérable Dao Nhu a affirmé, de concert avec les dignitaires bouddhistes Nam Tong Khmers, continuer à resserrer la solidarité entre la secte bouddhique Nam Tong et celle Bac Tong ; suivre strictement la direction générale de l’EBV pour "mener une bonne vie religieuse et civique".

L’Académie du bouddhisme Nam Tong Khmer a pour mission de former des moines khmers au niveau universitaire pour les pagodes khmère du Nam Bô occidental. -VNA