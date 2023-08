Le drapeau national vietnamien flotte sur le toit de l'hôtel de ville de Wernigerode . Photo: VNA

Berlin (VNA) - Le troisième festival des lanternes de Hoi An dans la ville allemande de Wernigerode a eu lieu du 24 au 27 août.



L'événement visait à célébrer le 10e anniversaire du jumelage entre la vieille ville de Hoi An, dans la province vietnamienne de Quang Nam (Centre), et Wernigerode, dans le Land allemand de Saxe-Anhalt (2013-2023).



Le festival a attiré des milliers de visiteurs désireux de profiter des décorations de lanternes, des spectacles artistiques et de découvrir des spécialités vietnamiennes.

A cette occasion, des représentants des deux villes ont signé un certain nombre d'accords pour poursuivre leur coopération à long terme dans de nombreux domaines, notamment la protection de l'environnement, la formation professionnelle pour les jeunes et le développement touristique.



Actuellement, Hoi An se coordonne étroitement avec les organes compétents de Wernigerode pour élaborer le projet « Route écologique » à Hoi An afin de créer une route touristique attrayante, contribuant à la sensibilisation à la protection de l'environnement et au développement durable. La ville de Hoi An s'est également engagée à créer des jardins et des ponts portant le nom de la ville de Wernigerode.



Le président du Comité populaire de Hoi An Nguyen Van Son a souligné que dans les temps à venir, les deux villes continueraient à respecter les engagements pris au cours des 10 dernières années pour contribuer à resserrer l'amitié entre le Vietnam et l'Allemagne.-VNA