Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville, 10 janvier (VNA) – Le Festival de la rue des livres du Nouvel An (Têt traditionnel) 2024 aura lieu du 7 au 14 février dans la rue Le Loi du 1er arrondissement à Hô Chi Minh-Ville, a rapporté le 9 janvier le Département municipal de l'Information et des Communications.L'événement, couvrant une vaste superficie de 11.200 m², réunira plus de 20 maisons d'édition présentant plus de 3.000 titres, dont des poèmes de vœux du Têt et des articles du président Hô Chi Minh, des œuvres créatives primées centrées sur le thème « Étudier et suivre la pensée, la morale et le style de vie du président Hô Chi Minh », ainsi que des livres de prédécesseurs révolutionnaires, de dirigeants du Parti et de l'État de différentes périodes, des journaux de printemps et livres d'agences de presse et de journalistes.Des documents, des photos et des œuvres seront exposés à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu et de la signature des Accords de Genève, du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire vietnamienne et du 120e anniversaire de la naissance de Tran Phu. ainsi qu'une collection de publications précieuses et rares.Le festival consacrera également un espace à la technologie dans l'industrie du livre, avec des livres audio, des livres électroniques et des stands présentant des titres de haute qualité dans divers genres. Une zone de loisirs réservée aux enfants offrira aux visiteurs un lieu de détente.Pour lancer le Nouvel An lunaire, des centaines de livres seront distribués gratuitement aux visiteurs. Notamment, une option de paiement sans numéraire sera disponible pour la première fois, leur offrant ainsi plus de commodité.