Festival de Hue 2023 avec une série d'activités uniques tout au long de l'année

Le comité d'organisation du Festival de Hue 2023 vient d'annoncer le programme et les activités principales des Festivals d'Automne et d'Hiver dans le cadre du Festival de Hue 2023, placé sous le thème "Patrimoine culturel avec intégration et développement".