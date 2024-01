Les drapeaux nationaux du Vietnam et du Japon. Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - À l'occasion de l'ouverture du 29e Congrès du Parti communiste japonais, le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé le 15 janvier un message de félicitations au Congrès.



Le message de félicitations souligne que le Parti communiste japonais, après plus de 100 ans de lutte acharnée et grâce à des mesures et des politiques appropriées, a obtenu de nombreuses grandes réalisations, contribuant à renforcer et promouvoir le mouvement communiste et ouvrier international affirme également la bravoure et la stature du Parti communiste japonais.



Le Comité central du PCV exprime sa confiance que le 29e Congrès du Parti communiste japonais continuera de marquer une page glorieuse dans le développement du Parti.



En ce qui concerne les relations entre les deux Partis, le message de félicitations souligne que la solidarité et l'amitié traditionnelle entre les deux Partis sont constamment consolidées et renforcées grâce à des activités de haut niveau, des échanges théoriques, le partage d'informations et une coordination étroite des points de vue et des positions lors des forums internationaux.



Le Comité central du PCV espère que grâce à leur longue tradition d'amitié, les relations entre les deux Partis continueront à se développer de manière significative, répondant ainsi aux aspirations des deux peuples et contribuant au renforcement des relations entre le Vietnam et le Japon, pour la paix, la stabilité, le développement et le progrès social dans la région et dans le monde. -VNA