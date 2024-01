Photo: vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - En janvier, le Vietnam a exporté plus de 5,14 milliards de dollars de produits agro-sylvicoles et aquatiques, soit une hausse de 79,2% en rythme annuel, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Ainsi, ce secteur a généré un excédent de plus de 1,4 milliard de dollars, soit une augmentation de plus de 4,6 fois en glissement annuel.

Plus précisément, les produits agricoles ont dégagé 2,71 milliards de dollars, en hausse de 93,8% sur un ans, les produits aquatiques, 730 millions de dollars ( 60,8%), et les produits forestiers, 1,49 milliards de dollars ( 72,5%).

Concernant les marchés, la valeur des exportations vers l'Amérique a augmenté de 93,6%, l'Afrique de 185,4%, l'Asie de 86,3%, l'Europe de 38,2% et l'Océanie de 100,9%.

La Chine, les États-Unis et le Japon restent les plus gros importateurs. En particulier, la valeur des exportations vers la Chine, les États-Unis et le Japon a augmenté de 106,9 %, 95,9% et 47,5% respectivement. -VNA