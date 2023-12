Quang Ninh (VNA) – Les pays de l’ASEAN doivent partager leurs expériences en matière de développement de la 5G et des plateformes numériques lors de la Semaine internationale du numérique du Vietnam 2023 ouverte mardi 12 décembre dans la province de Quang Ninh (Nord).

La Semaine internationale du numérique du Vietnam s’ouvre le 12 décembre à Quang Ninh. Photo: VNA

Le programme de quatre jours, le deuxième du genre, comprend des conférences, des séminaires et des forums avec la participation de représentants d’agences de gestion, d’associations et d’entreprises des pays membres de l’ASEAN et de leurs partenaires de dialogue.Ils devraient partager des questions liées à la planification politique, aux stratégies de développement, à la technologie et aux ressources humaines, et proposer des solutions aux défis et opportunités majeurs de l’ère de la technologie numérique pour la région de l’ASEAN et le monde.Le président du Comité populaire provincial, Cao Tuong Huy, a souligné que l’événement était une opportunité pour la localité d’écouter les expériences et les solutions des ministres et des représentants des organisations internationales et des entreprises dans la mise en œuvre de la transformation numérique et le développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique.Cela offre également une opportunité aux entreprises vietnamiennes et internationales de se connecter et d’établir des partenariats pour rechercher et développer conjointement des applications d’intelligence artificielle (IA) et présenter les produits d’IA développés par le Vietnam à des amis internationaux, a-t-il ajouté.Le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, a déclaré que le développement de l’IA apporte à la fois des opportunités et des défis, et que les décisions sur la manière d’utiliser et de réglementer l’IA joueront un rôle décisif dans l’avenir.Dans le cadre de la Semaine internationale du numérique du Vietnam 2023, les délégués des pays devraient se concentrer sur l’échange de points de vue sur la coopération dans le développement technologique et la vulgarisation des applications d’intelligence artificielle, ainsi que sur le développement et la commercialisation de la 5G ; et partager des expériences en matière de développement et d’exploitation d’infrastructures numériques pour le gouvernement numérique, d’accélération du développement des infrastructures numériques et de construction d’un cyberespace sûr et diversifié.Le point culminant de l’événement a été une table ronde sur le développement et les applications étroites de l’IA. – VNA