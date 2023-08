Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 21 août à Hanoï une entrevue avec le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, en visite officielle au Vietnam du 20 au 22 août.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam souhaitait renforcer la coopération multiforme bilatérale au profit des deux pays et des deux peuples.Il a suggéré que les deux parties continuent à promouvoir les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, à se soutenir dans les forums multilatéraux et les organisations internationales. Il a en outre proposé au Kazakhstan de continuer de faciliter l'accès à son marché des produits vietnamiens tels que les produits agricoles, les fruits de mer, les textiles et les meubles.Pham Minh Chinh a exprimé son espoir que la signature de l'accord bilatéral d'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires et du protocole d'accord sur la coopération dans le tourisme, à l'occasion de la visite, apporterait plus d'opportunités pour renforcer les échanges entre les deux peuples, ainsi que la coopération bilatérale dans le tourisme et le commerce.De son côté, le président du Kazakhstan a déclaré que son pays considérait le Vietnam comme un partenaire important dans la région Asie-Pacifique et souhaitait promouvoir l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec le Vietnam.Il a émis le souhait de travailler avec le Vietnam pour promouvoir le rôle du Comité intergouvernemental Vietnam - Kazakhstan sur la coopération économique - commerciale et scientifique - technique ainsi que pour coordonner la mise en œuvre de projets de coopération spécifiques entre les deux pays.-VNA