Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu mardi 30 janvier à Hanoï le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr., en visite d’État au Vietnam.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la première visite d'État du président Marcos Jr. au Vietnam, contribuant ainsi à renforcer l'amitié et la coopération entre les deux pays.Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges de délégations de tous les niveaux, de mettre en œuvre pleinement les mécanismes de coopération bilatérale, de revoir le programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique pour la période 2019-2024 et d'élaborer un nouveau programme d'action mettant l'accent sur les domaines nouveaux et prometteurs tels que la transformation numérique, l'économie verte, l'économie circulaire, la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, entre autres.Les deux parties ont discuté de mesures visant à renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement, en vue d'atteindre un commerce bilatéral de 10 milliards de dollars d'ici 2025. Elles ont également convenu de créer un environnement commercial et d'investissement favorable.En ce qui concerne le commerce du riz, le Premier ministre vietnamien a souligné qu'il s'agissait d'un domaine de coopération important avec les Philippines, proposant de mettre en œuvre efficacement le mémorandum d'accord sur la coopération commerciale en matière de riz signé à cette occasion.En ce qui concerne la coopération en matière de défense et de sécurité, les deux dirigeants ont affirmé qu'ils continueraient à promouvoir le rôle du mécanisme de coopération en matière de défense, de sécurité et maritime. Ils ont également affirmé rétablir prochainement le mécanisme du Comité mixte de niveau de vice-ministre des Affaires étrangères sur les affaires maritimes et océaniques, améliorer l'efficacité de la coordination dans les patrouilles communes, la recherche et le sauvetage en mer, et renforcer la coopération dans la lutte contre la drogue et d'autres crimes tels que la cybercriminalité, la criminalité liée à la haute technologie et la criminalité économique…Le président philippin a accepté les propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh de renforcer la coopération dans des domaines prometteurs tels que l'éducation, la formation, les sciences et technologies, le tourisme, la culture, les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée, d’encourager l'ouverture de vols directs entre les deux pays.S'agissant des questions internationales et régionales, les deux dirigeants ont souligné l'importance de maintenir la solidarité et la centralité de l'ASEAN, de travailler ensemble pour construire une Communauté de l'ASEAN solide, puissante, solidaire et résiliente.En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et de travailler avec les autres pays membres de l’ASEAN et les partenaires du bloc pour maintenir et mettre en œuvre les points de vue communs de l'ASEAN sur cette région maritime, garantir la pleine et sérieuse mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), promouvoir les négociations et l'élaboration d'un Code de conduite efficace et efficient en Mer Orientale (COC) conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), faire de la Mer Orientale une mer de paix, de coopération et de développement, contribuant ainsi au développement stable, à la prospérité et à la durabilité de la région et du monde. -VNA