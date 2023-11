Dans l'usine de la société de textile-habillement Eclat Vietnam dans la province de Dong Nai. Photo : VNA



Dong Nai (VNA) - Selon l’Office des statistiques de Dong Nai, au cours des 10 premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires des exportations de cette province méridionale a atteint plus de 17,8 milliards de dollars.



Pendant cette période, les importations se sont chiffrées à plus de 13 milliards de dollars. L'excédent commercial a ainsi été d'environ 4,8 milliards de dollars.



Selon Tran Quoc Tuan, directeur de l’Office des statistiques de Dong Nai, les exportations de produits clés tels que le bois, les textiles et les chaussures en cuir, ont augmenté. Rien qu'en octobre, les exportations de produits dérivés du bois ont augmenté de plus de 3 %, celles de textiles, de vêtements et de chaussures de 4 %. Il est prévu que d'ici la fin de 2023, les exportations de textiles, de vêtements, de chaussures en cuir et de produits dérivés du bois continueront d’augmenter en raison de la demande accrue à la fin de l'année.-VNA