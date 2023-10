CARE International au Vietnam aide les femmes ethniques de Ha Giang à améliorer leurs revenus. Photo: VNA



Ha Giang (VNA) - Une réunion a eu lieu le 4 octobre dans la province montagneuse de Ha Giang (Nord) pour évaluer le bilan de la deuxième année de déploiement du projet "Autonomisation économique des femmes des minorités ethniques à Ha Giang'' (AWEEV en anglais) financé par le gouvernement canadien.

Cet événement a été organisé conjointement par le Comité populaire provincial de Ha Giang, l'ambassade du Canada et CARE International au Vietnam.

Le projet AWEEV (Advancing Women's Economic Empowerment in Vietnam), d'un coût total de plus de 4,5 millions de dollars canadiens, vise à aider plus de 2.600 femmes et hommes issus des ethnies minoritaires dans six communes du district de Quang Binh à Ha Giang et trois communes à Lai Châu sur une période de quatre ans (2021-2025).

A Ha Giang, le projet mis en œuvre dans 6 communes et bourg du district de Quang Binh vise à améliorer la vie économique des femmes rurales démunies, en particulier des femmes ethniques. Fin mai dernier, le projet a aidé 150 femmes de minorités ethniques à mettre en œuvre des modèles de moyens de subsistance consistant à élever des poulets, des porcs, des chèvres et à cultiver des arachides, contribuant ainsi à améliorer les revenus des femmes et l'économie des ménages.

En juin dernier, deux hameaux supplémentaires des communes de Yên Thanh et Tiên Nguyên, district de Quang Binh, ont bénéficié du projet.

En outre, le projet a soutenu la rénovation et la modernisation des internats, des équipements et des ustensiles pour permettre aux élèves de manger et de faire des siestes dans 10 établissements préscolaires comptant 540 élèves, avec un soutien financier total de plus de 2 milliards de dôngs, fourni 573 machines pour trancher les légumes et l'herbe, préparer la nourriture pour le bétail et la volaille...

Le projet a eu un impact positif sur la vie des habitants locaux, contribuant à les aidant progressivement à accéder aux sciences et aux technologies, à sensibiliser la communauté à l'égalité des sexes, à créer des moyens de subsistance et à favorisant le développement économique durable...

Dans son discours lors de la réunion, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Perry Steil, a affirmé que le gouvernement canadien continuerait à accorder une priorité à l'aide aux femmes des minorités ethniques dans les zones montagneuses du Vietnam en général et de Ha Giang en particulier.

Il a espéré que la province de Ha Giang poursuivra ses efforts pour atteindre l'objectif primordial du projet, contribuant à renforcer les droits au développement économique afin que les voix des femmes puissent être élevées et leur autonomie promue.

Hoang Gia Long, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Ha Giang, a déclaré qu'au cours des deux dernières années, le projet AWEEV mis en œuvre dans le district de Quang Binh a obtenu de nombreux résultats positifs, contribuant au développement économique durable, aidant à réduire les obstacles aux préjugés de genre dans la participation des femmes aux activités économiques.

Ha Giang s'engage à continuer de se coordonner étroitement avec l'Organisation internationale de soins au Vietnam et les unités associées pour mettre en œuvre le projet afin d'atteindre les objectifs fixés, a affirmé Hoang Gia Long. -VNA.