Cérémoine d'ouverture de l'échange culturel et sportif amical entre les élèves de la province de Dien Bien et de six provinces septentrionales du Laos . Photo: VNA

Dien Bien (VNA) - Un programme d'échange culturel et sportif amical entre les élèves de la province vietnamienne de Dien Bien et de six provinces septentrionales du Laos, à savoir Luang Prabang, Phongsaly, Luang Namtha, Bokeo, Xayabury, Oudomxay, a débuté le 27 janvier, dans la province de Dien Bien (Nord).



Lors de la cérémonie d'ouverture, Vu A Bang, vice-président du Comité populaire de la province de Dien Bien, a déclaré que la province partageait plus de 400 km de frontière avec le Laos. Ces dernières années, Dien Bien a organisé de nombreuses activités, sous l'égide des comités du Parti et des autorités à tous les niveaux, pour faciliter les échanges et les apprentissages entre les peuples des deux pays, contribuant ainsi à renforcer les relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et du Laos.



Le programme vise à renforcer la solidarité, l'amitié et les relations internationales exemplaires et fidèles entre les deux pays. Il vise également à promouvoir les échanges d'expériences dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la culture, des arts, des sports et des activités sportives, ainsi qu'à découvrir la culture traditionnelle des deux pays.

L'événement, qui se déroule du 27 au 30 janvier, rassemble 300 cadres, athlètes et acteurs de sept délégations. Il comprend deux activités principales comprenant un échange culturel et une compétition sportive des épreuves de badminton, de football, de sepak takraw et de tir à l'arbalète, avec un total de 10 épreuves de compétition. -VNA