Lors de l'exposition "Président Hô Chi Minh avec la classe ouvrière et la Confédération générale du Travail du Vietnam". Photo: VNA

Hanoï (VNA) – De nombreuses expositions se sont ouvertes à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville pour célébrer le 130e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890).

Une exposition sur le thème "Président Hô Chi Minh avec la classe ouvrière et la Confédération générale du Travail du Vietnam" a été officiellement inaugurée le matin du 18 mai au Musée national d'histoire du Vietnam à Hanoï.

Organisé par ce musée en coordination avec la Confédération générale du Travail du Vietnam (CGTV), l’événement expose plus de 200 documents, objets et photos sur la formation et le développement de la classe ouvrière et de la CGTV, sur l'attention du Président Hô Chi Minh accordée à la classe ouvrière et à la CGTV, et sur l'apprentissage et le suivi de l’idéologie, de la morale et du style de Hô Chi Minh des travailleurs et du peuple vietnamien, selon le directeur du musée Nguyen Van Doan.

L’exposition dure jusqu'à fin août 2020.

Capture d'écran de l'exposition de livres en ligne pour célébrer le 130e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh de la Bibliothèque nationale du Vietnam

La Bibliothèque nationale du Vietnam a lancé une exposition en ligne de livres pour célébrer le 130e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh.

Le public a la possibilité d'accéder à 500 livres sur la vie, la carrière révolutionnaire, l’idéologie, la morale et le style de vie du Président Ho Chi Minh via nlv.gov.vn/trien-lam-sach.

L'exposition vise à honorer les grandes contributions et le dévouement du Président Hô Chi Minh, tout en exprimant gratitude et respect envers le grand leader vietnamien.

Exposition de livres, photos et documents intitulée "Hô Chi Minh: vie et carrière" à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Une exposition de livres, photos et documents intitulée "Hô Chi Minh: vie et carrière" a été inaugurée le 18 mai dans la rue du livre Nguyen Van Binh à Hô Chi Minh-Ville.

Organisée par le Service municipal de l'Information et de la Communication, la manifestation présente 100 documents et images collectés dans le pays et à l’étranger sur la vie et la carrière de l'Oncle Hô

Les visiteurs ont la possibilité d'en apprendre plus sur le grand leader vietnamien à travers 130 livres.

L’événement se poursuit jusqu’au 22 mai. –VNA