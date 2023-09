Panorama de la conférence. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Commission chargée des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer de Hô Chi Minh-Ville a organisé vendredi 29 septembre une conférence pour diffuser des réglementations en vigueur liées à l'enregistrement de la résidence permanente et à l'identité citoyenne pour les Viêt kiêu.



Des représentants de la Police municipale et du Service municipal de la Justice ont présenté la Loi sur la résidence et les autres réglementations concernant la résidence et l'identité citoyenne pour les Vietnamiens à l’étranger ainsi que leurs proches, tout en répondant aux questions posées par des délégués en la matière.

Dinh Thi Phuong Thao, directrice adjointe de la Commission chargée des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer de Hô Chi Minh-Ville, s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA



Selon Dinh Thi Phuong Thao, directrice adjointe de la Commission chargée des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer de Hô Chi Minh-Ville, depuis quelques années, de nombreux Vietnamiens à l’étranger ont tendance à retourner dans leur pays d’origine pour faire des études, mener des affaires et vivre en permanence.



De nombreux Vietnamiens à l'étranger ont exprimé leur désir d'obtenir des cartes d'identité afin d'effectuer facilement les démarches administratives, les transactions civiles et les services publics au Vietnam, a-t-elle souligné.



Cette conférence est donc nécessaire, permettant à la communauté vietnamienne à l’étranger de mieux comprendre des politiques et points de vue du Parti et de l'État en cette nouvelle période, a affirmé Dinh Thi Phuong Thao. -VNA