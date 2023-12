Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu samedi après-midi 30 décembre à Hanoi le 5e dialogue avec les agriculteurs, à la fois en présentiel et en ligne, réunissant les 63 provinces et grandes villes du pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les représentants des ministères répondent aux questions des agriculteurs. Photo: VNA

Placé sous le thème "Les agriculteurs, sujets et centre du développement de l’agriculture, de l’économie rurale et de la construction de la Nouvelle ruralité verte et durable", l’événement a réuni les représentants des ministères, des secteurs et des organismes centraux, des experts, des scientifiques et des entrepreneurs et plus de 4 000 agriculteurs.

Pour se préparer à ce dialogue, l’Union des agriculteurs vietnamien avait recueilli près de 2 000 questions et propositions de ses membres, portant notamment sur la mise en œuvre de la résolution n°26/NQ-CP du 27 février 2023 du gouvernement sur le programme d’action pour la mise en œuvre de la résolution n°19-NQ/TW du Comité central du Parti du 13e mandat sur l’agriculture, la paysannerie et la ruralité d’ici à 2023 avec vision jusqu’en 2045, avec l’accent mis sur les priorités du gouvernement telles que le développement de l’économie verte, de l’agriculture biologique et la promotion des chaînes de valeur.

Les agriculteurs s’intéressent également aux mesures pour encourager leur participation au projet d’un million d’hectares de rizières de haute qualité à faible émission de carbone dans le delta du Mékong et au rôle qu’ils peuvent jouer dans la mise en œuvre du Programme national visant à réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, conformément à son engagement pris lors de la COP 26.

En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ce 5e dialogue avec les agriculteurs était très important pour concrétiser des visions stratégiques sur l’agriculture, la paysannerie et la ruralité.

Il a affirmé le rôle et la position de l’agriculture, de la paysannerie et de la ruralité dans le processus de développement national, tout en saluant les réalisations exceptionnelles des agriculteurs et des zones rurales cette année, où la croissance du PIB agricole est estimée à 3,83%, la plus élevée depuis de nombreuses années.

Il a proposé de continuer de sensibiliser les agriculteurs au développement de l’agriculture de grande consommation, à l’agriculture intelligente, propre et sûre, à l’amélioration de l’application des avancées scientifiques et technologiques, à l’intégration active à l’échelle internationale et à l’adaptation au changement climatique.





Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les localités devront soutenir les agriculteurs pour qu'ils participent activement à la mise en œuvre du projet "Développement durable d'un million d'hectares de rizières de haute qualité et à faibles émissions associé à une croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030".



Le Premier ministre a également demandé de renforcer les liens, de diversifier les chaînes de production et d’approvisionnement, de développer des marchés concurrentiels sains et de promouvoir le développement d’une production verte, à faibles émissions et durable.

Il a aussi demandé aux secteurs et aux localités d'améliorer la qualité de la formation des agriculteurs, des travailleurs ruraux et de donner des conseil aux agriculteurs pour les aider à développer la production et les affaires.

Ce dialogue est intervenu juste après le 8e Congrès national de l’Union des agriculteurs vietnamiens pour le mandat 2023-2028. Cela démontre l’intérêt particulier du Parti et de l’État envers les agriculteurs.

Le dialogue entre le Premier ministre et les agriculteurs a été organisé par l’Union des agriculteurs vietnamiens à quatre reprises : à Hai Duong en 2018, à Cân Tho en 2019, à Dak Lak en 2020 et à Son La en 2022. – VNA