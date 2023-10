Hanoï (VNA) - Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), les exportations vietnamiennes vers de nombreux marchés parties du CPTPP ont connu une croissance très importante. Cependant, la présence des labels vietnamiens sur ces marchés est encore modeste et doit être renforcée.Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, en 2022, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les autres pays du CPTPP ont atteint 104,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,3% par rapport à 2021, dont 53,6 milliards de dollars d'exportations vietnamiennes ( 17,3%).En ce qui concerne les marchés, les exportations vietnamiennes vers huit des 10 autres membres du CPTPP ont toutes connu une croissance, le record étant de 163%, avec Brunei.To Hoai Nam, secrétaire général de l'Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises, a déclaré qu'avec d'autres accords de libre-échange, le CPTPP était véritablement un levier pour promouvoir les exportations de produits vietnamiens dans le monde.Ces derniers temps, le développement des marques vietnamiennes sur les marchés parties du CPTPP n'a pas atteint les attentes. Selon plusieurs spécialistes commerciaux, la plupart des entreprises vietnamiennes ne se préoccupent que de la quantité et du volume de leurs exportations.Selon Hoang Thi Lien, présidente de l'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), pour construire une marque, il est nécessaire que les exportateurs et les transformateurs travaillent directement avec les producteurs pour pouvoir garantir les normes de qualité et la traçabilité des produits, au service d’un développement durable.