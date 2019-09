Louis Vuitton, prestigieuse marque de mode, a choisi le Vietnam comme lieu de réalisation d'une nouvelle campagne publicitaire intitulée "The spirit of travel".

À Hôi An et My Son, la population joue un rôle important dans la préservation du patrimoine. Partie inséparable de celui-ci, elle vit en harmonie avec l’héritage et profite du développement touristique.