Des jeux de lumière artistiques éblouissants à Ngo Mon dans la Cité impériale de Hue

Le spectacle son et lumière intitulé « Hue by light – The live show », organisé par l’ambassade de France au Vietnam en collaboration avec l’Institut de France au Vietnam et le Comité populaire provincial, a eu lieu le 12 décembre à la Porte du Midi (Ngo Mon) dans la Cité impériale de Hue, province de Thua Thien-Hue.