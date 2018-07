L’équipe chirurgicale de l’HUMP effectue sa première greffe de foie.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 24 juillet à Hô Chi Minh-Ville, l’hôpital universitaire de médecine et de pharmacie (HUMP) a organisé une conférence de presse pour annoncer le succès de la première greffe de foie grâce à un donneur vivant. Avec cette réalisation, l’HUMP devient apte à effectuer des transplantations d’organes.



Le receveur de la greffe du foie était Trân Van V, né en 1968. Il souffrait de nombreuses maladies du foie (hépatite B, cirrhose et même cancer du foie sans métastases). Il a été traité pendant de nombreuses années chimiquement mais de manière plutôt irrégulière. Sa cirrhose du foie s’est ainsi aggravée.



Le médecin Trân Công Duy Long, vice-doyen du Département de foie-bile-pancréas, de l'HUMP, a indiqué que si ce patient ne bénéficiait pas d’une greffe de foie, son espérance de vie serait très courte. Cette transplantation du foie était urgente. Heureusement, les résultats des tests ont montré que sa femme (Truong Kim H, née en 1985) avait le même groupe sanguin et était apte pour ce don d’organe.



C’est le 16 juin, avec le soutien des experts en greffe du foie de l’hôpital coréen Asan, que l’équipe chirurgicale de l’HUMP a effectué le prélèvement et la greffe du foie. Après huit heures d’opération en présence de près de 50 chirurgiens, infirmières et techniciens médicaux, l’intervention chirurgicale s’est déroulée sans difficultés. Actuellement, la santé de V et de sa femme est stable.



D'après le Professeur agrégé Nguyên Hoàng Bac, directeur de l'HUMP, la transplantation d'organes nécessite une haute technologie médicale. Par conséquent, elle est prioritaire depuis longtemps dans le plan de développement professionnel de l'hôpital.



"On peut dire que l'hôpital a investi à long terme en termes d’infrastructures, d’équipements médicaux d’avant-garde et de formation des ressources humaines correspondant à toutes les normes et exigences de ce type d’intervention médicale. En particulier, notre minutie ainsi que nos préparatifs sérieux ont permis d’assurer le succès de notre première greffe. Après cette réussite, notre hôpital continuera d’effectuer des greffes du foie, dans l’espoir de sauver d’autres vies", a-t-il déclaré.



Phan Van Tân, vice-directeur de l’HUMP, a confié que ce succès aide à montrer le chemin au corps médical de l’hôpital à étendre leur champ de transplantations à d’autres organes tels que le cœur, les reins ou le pancréas notamment. -CVN/VNA