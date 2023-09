Après avoir investi plus de 20 milliards de dollars au Vietnam, Samsung continue de verser des investissements supplémentaires d'environ 1 milliard de dollars chaque année. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Après Samsung, de nombreux géants sud-coréens viennent investir au Vietnam avec l’intention d’en faire une base de production.



Le 22 septembre, le président du groupe sud-coréen Lotte, Shin Dong-bin, est arrivé au Vietnam pour participer à la cérémonie d'inauguration officielle du Lotte Mall West Lake Hanoi.



Avec un investissement total de 643 millions de dollars, le Lotte Mall West Lake Hanoi est le plus grand projet réalisé par Lotte au Vietnam, après le Lotte Center qui représente un capital de 400 millions de dollars et est entré en service en septembre 2022, et le Lotte Eco Smart City Thu Thiem, d'un fonds de 900 millions de dollars, lancé en septembre 2022.



Shin Dong-bin a indiqué que son groupe était présent sur le marché vietnamien depuis 1996, en ouvrant des centres commerciaux et des supermarchés, puis des hôtels et des cinémas. À ce jour, Lotte compte 19 sociétés membres au Vietnam.



Selon des informations, Lotte a investi environ 5 milliards de dollars au Vietnam et ce chiffre devrait augmenter à l'avenir. L'année dernière, lors de la cérémonie de lancement du projet Lotte Eco Smart City Thu Thiem, Shin Dong-bin a affirmé que ce projet marquait le "point de départ" de la prochaine série de projets d'investissement du groupe au Vietnam.



Le centre commercial Lotte Mall West Lake Hanoi. Photo: taichinhdoanhnghiep.net.vn

Toujours le 22 septembre, un autre géant sud-coréen a reçu le certificat d'investissement lui permettant d'injecter davantage de capitaux au Vietnam. Concrètement, le groupe SK, via sa filiale SKC, investit 500 millions de dollars dans une usine spécialisée dans la production de matériaux biodégradables de haute technologie à Hai Phong. Le projet devra être mis en chantier à la fin de cette année et être achevé au troisième trimestre 2024.



Ces cinq dernières années, ce troisième plus grand groupe sud-coréen a dépensé des milliards de dollars pour détenir des actions dans des entreprises manufacturières telles que Masan, Vingroup, Pharmacity et The Crown X au Vietnam.



Quelques jours auparavant, Hana Micron, un géant sud-coréen de l'industrie des semi-conducteurs, a inauguré sa deuxième usine dans la zone industrielle de Van Trung (province de Bac Giang). Avec ce projet, son capital total au Vietnam s'élève à 600 millions de dollars. La première usine de Hana Micron, spécialisée dans la fabrication et la sous-traitance de circuits intégrés utilisés pour les téléphones mobiles et autres produits électroniques intelligents, a été mise en service l'année dernière.



Selon Choi Joo Ho, directeur général de Samsung Vietnam, après avoir investi plus de 20 milliards de dollars au Vietnam, le groupe continue de verser des investissements supplémentaires d'environ 1 milliard de dollars chaque année.



En plus, de nombreuses grandes entreprises sud-coréennes, telles que Hyosung, LG, CJ, ont exprimé leur désir de continuer d'investir au Vietnam. LG Innotek a même augmenté son investissement de 1 milliard de dollars en juin 2023. Grâce à cet élan, les investisseurs sud-coréens retrouveront bientôt la première place en matière d'investissement au Vietnam. A noter qu’u cours des huit premiers mois de cette année, la République de Corée s’est classée au 4e rang parmi les investisseurs au Vietnam, après Singapour, la Chine et le Japon. –VNA