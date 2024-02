Gastón Fiorda, chercheur sur les questions d'Asie du Sud-Est à la Radio nationale argentine. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Parti communiste du Vietnam a joué un rôle extrêmement important ces 94 dernières années en conduisant le peuple vietnamien à de nombreuses victoires dans la cause de la défense de la Patrie, de l’édification et du développement du pays.C'est l'opinion commune partagée par de nombreux experts et universitaires internationaux lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information, à l'occasion du 94e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam.Le secrétaire général du Parti communiste de l'Uruguay, le sénateur Juan Castillo, a souligné que le Président Ho Chi Minh, fondateur du Parti communiste du Vietnam, ainsi que les dirigeants vietnamiens avaient ouvert la voie, conduisant le peuple vietnamien à édifier le socialisme et à obtenir de nombreux acquis dans la mise en oeuvre du Renouveau (Doi Moi).Gastón Fiorda, chercheur sur les questions d'Asie du Sud-Est à la Radio nationale argentine (RNA), a exprimé son impression devant les réalisations du développement obtenues par le Vietnam, en particulier le développement des transports, la construction de zones urbaines modernes... Il a souligné que toutes ces réalisations sont dues à la bonne direction du Parti communiste vietnamien, créant une société stable tant politiquement que juridiquement, avec des politiques et des programmes de développement à long terme.Le président de l'Association d'amitié Israël-Vietnam et ancien ambassadeur d'Israël au Vietnam (2001-2003), Amikam Levy, a souligné que les dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam avaient une vision et un dévouement envers le peuple et ses intérêts.La professeure associée Laura Hernández, directrice de l'Institut d'éducation de l'Université centrale du Venezuela, et le Dr Juan Gamez, maître de conférences à l'Université Bolivar, ont tous deux exprimé leur admiration pour les réalisations de Doi Moi.Les experts et universitaires étrangers ont également estimé la politique étrangère indépendante et autonome du Vietnam et sa "diplomatie du bambou''.Selon Gastón Fiorda, la valeur spéciale de la "diplomatie du bambou" a permis au Vietnam de jouer un rôle de plus en plus important sur la scène internationale. Au cours de l'année passée, le Vietnam a accueilli de nombreux chefs d'État, dont le président américain Joe Biden, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping.Le secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam, Pedro De Oliveira, a estimé que les activités extérieures du Vietnam jouaient un rôle pionnier dans le maintien d'un environnement de paix et de stabilité.