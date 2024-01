L'Association des étudiants vietnamiens en Thaïlande a organisé le 14 janvier, à l'Université Chulalongkorn de Bangkok un échange pour fêter la Journée traditionnelle des élèves et étudiants vietnamiens, le 74e anniversaire de la fondation de l’Association des étudiants vietnamiens (9 janvier) et le Nouvel An lunaire du Dragon 2024. Photo : VNA



L'événement a réuni un grand nombre de jeunes vietnamiens faisant des études et des recherches dans des universités en Thaïlande, ainsi que des représentants de l'Association des Vietnamiens de Bangkok et des environs, et de l'Association des hommes d'affaires vietnamiens de Bangkok. Bangkok (VNA) - L'Association des étudiants vietnamiens en Thaïlande a organisé le 14 janvier, à l'Université Chulalongkorn de Bangkok un échange pour fêter la Journée traditionnelle des élèves et étudiants vietnamiens, le 74e anniversaire de la fondation de l’Association des étudiants vietnamiens (9 janvier) et le Nouvel An lunaire du Dragon 2024.L'événement a réuni un grand nombre de jeunes vietnamiens faisant des études et des recherches dans des universités en Thaïlande, ainsi que des représentants de l'Association des Vietnamiens de Bangkok et des environs, et de l'Association des hommes d'affaires vietnamiens de Bangkok.

La présidente de l'Association des étudiants vietnamiens en Thaïlande Nguyen Thi Ngoc Diep a estimé que durant 6 ans de création et de développement, l'association faisait toujours des efforts pour devenir l'une des organisations les plus puissantes pour tous les étudiants vietnamiens en Thaïlande.



Concernant les activités de l'association dans les temps à venir, Mme Diep a précisé que l'association collaborait avec des entreprises pour obtenir davantage des sources financières pour mener des activités telles que conseils et orientation professionnelle pour les étudiants qui souhaitent étudier en Thaïlande ; assistance aux familles en difficulté en Thaïlande ; visite à des sites liés au Président Ho Chi Minh en Thaïlande ; promotion des échanges entre les associations d’étudiants vietnamiens dans des pays et les associations d’étudiants des localités au Vietnam.



Lors de l'événement, des étudiants de nombreuses universités thaïlandaises... ont assisté à un talk-show, écoutant des experts partager leurs expériences en matière d'apprentissage de la langue thaïlandaise pour s'intégrer plus rapidement dans la vie du pays d’accueil ainsi que les moyens de surmonter le choc culturel pour étudiants internationaux.



Ils ont aussi participé à des jeux de groupe et ont pu profiter de performances musicales interprétées par les étudiants eux-mêmes. - VNA