Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion du 74e anniversaire de la Révolution d’Août et du cinquantenaire de la réalisation du testament du Président Ho Chi Minh, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, ont rendu hommage le 18 août au Président Ho Chi Minh au temple lui dédié sur le mont Ba Vi, Hanoï.

A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan ont remis 16 bourses d’étude à des élèves de 16 communes de la zone tampon du parc national Ba Vi.

La Révolution d’Août s’inscrit dans une série d’événements partant du coup de force japonais du 9 mars 1945 jusqu’à la Déclaration au matin du 2 septembre 1945 de l’Indépendance de la République démocratique du Vietnam. Elle est symbolisée par la prise du pouvoir de fait par le Viêt minh (Front de l’indépendance du Vietnam) mettant fin à près d’un siècle de colonisation française, et ouvrant une nouvelle page d’histoire pour le peuple vietnamien. Cet épisode est l’un des préludes à la guerre d’Indochine.

Le Président Hô Chi Minh a commencé à écrire son testament en mai 1965 et a achevé la rédaction en mai 1969, soit quatre mois avant son décès. Ce document historique spécial est devenu une ligne directrice pour la révolution et le développement du Vietnam. Dans ses derniers mots, il a souhaité que le Parti et le peuple dans leur ensemble s’unissent pour édifier un Vietnam pacifique, uni, indépendant et prospère.-VNA