Dans une classe d'alphabétisation du district de Sông Ma, province de Son La (Nord). Photo : TG/CVN

Son La (VNA) - Un an après avoir participé aux cours d'alphabétisation, les femmes des ethnies Mông et Thai du district de Sông Ma, province de Son La (Nord) peuvent désormais écrire leur nom et lire les annonces du Comité populaire de la commune.

Chaque jour à 17h00, une cinquantaine de personnes se réunissent dans une salle de classe du village de Sum Pàn, à l'école primaire Ban Mê, dans la commune de Na Nghiu, district de Sông Ma, province de Son La (Nord). Cette classe d'alphabétisation a officiellement ouvert ses portes en septembre 2022 et s'est terminée fin juillet 2023. Bien que les élèves aient des âges différents, ils suivent attentivement les cours et s'efforcent de pratiquer l'écriture.

Les jeunes apprennent à écrire et à lire assez facilement et rapidement, tandis que les apprenants plus âgés ont besoin de plus de temps. L'enseignante Hà Thi Hoàn explique que ses élèves ont des âges et des niveaux différents, et beaucoup d'entre eux ne parlent pas couramment le vietnamien, ce qui rend la communication difficile. Cependant, après un certain temps, tout le monde sait maintenant lire et écrire.

Après avoir suivi les cours à l'école, Luong Thi Diên, âgée de 61 ans, a demandé de l'aide supplémentaire à sa petite-fille. "Je suis âgée, cela fait longtemps que je n'ai pas étudié, donc l'apprentissage est assez difficile pour moi. L'écriture est plus difficile que le travail dans les champs. Grâce au soutien de mes enseignants et de mes petits-enfants, je peux désormais écrire et lire", a partagé -t-elle.

Lo Thi Thinh, née en 1987, est également l'une des élèves les plus assidues de la classe. Elle vit dans la commune de Ban Mung. Même si ses enfants sont grands, elle souhaite toujours apprendre à écrire pour pouvoir lire des documents sur l'agriculture et améliorer la situation économique de sa famille.

Après un certain temps de suivre aux cours d'alphabétisation, les apprenants peuvent lire et écrire. Photo : CTV/CVN

Nguyên Công Viên, chef du Bureau de l'éducation et de la formation du district de Sông Ma, a indiqué : "Dans le cadre de la mise en œuvre de la tâche d'universalisation de l'éducation et d'élimination de l'analphabétisme pour la période 2015-2020, et de 2021 à 2025, nous ont activement conseillé au Comité populaire du district d'élaborer des plans pour organiser des cours d'alphabétisation".

De 2015 à 2020, 71 classes ont été ouvertes, accueillant plus de 2.600 élèves. Il est prévu d'ouvrir 31 classes en faveur de 1.500 élèves pour la période 2021-2025.

Selon les statistiques du Bureau de l'éducation et de la formation du district de Sông Ma, actuellement, le taux de personnes analphabètes âgées de 15 à 60 ans de niveau 1 (n'ayant pas encore terminé la 3e année, soit le CE2 en France) et de niveau 2 (n'ayant pas encore terminé la 5e année, CM2) s'élève à près de 7.000 personnes.

En 2022, quatre classes accueillant 228 élèves ont été organisées dans les communes de Dua Mon et Na Nghiu. Treize autres sont prévues d'être lancées en 2023 avec 650 élèves dans huit communes. Jusqu'à présent, 19 communes et le chef-lieu du district ont atteint les normes d'alphabétisation de niveau 2. -CVN/VNA