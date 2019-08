Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Vietnam Airlines, Jetstar Pacific et Vasco ont dû modifier les horaires de 17 vols en partance et à destination des aéroports de Vinh dans la province de Nghe An (Centre), de Dong Hoi dans la province de Quang Binh (Centre) et de Phu Bai dans la province de Thua Thien-Hue (Centre) le 29 août à cause du typhon Podul.

Le transporteur national Vietnam Airlines a également dû annuler ses cinq vols VN1374/1375/1378/1379/1549 entre Hanoi/Ho Chi Minh-Ville et la ville de Thua Thien-Hue.

En outre, quatre vols VN1714/1715/1268/1269 de Vietnam Airlines reliant Hanoi/Ho Chi Minh-Ville et Vinh ont décollé plus tôt d’une heure 40 minutes.

Vietnam Airlines renforcera deux vols supplémentaires entre Ho Chi Minh-Ville et Hue le 30 août pour soulager les passagers touchés.

La compagnie aérienne à bas prix Jetstar Pacific a annulé ses deux vols BL516 et BL517 entre Ho Chi Minh-Ville et Dong Hoi, et deux autres entre Ho Chi Minh-Ville et Vinh (BL554 et BL555).

Le même jour, la Compagnie vietnamienne de services aériens VASCO a fait de même avec les vols 0V8592 et 0V8593 entre Hanoi et Dong Hoi, et deux vols entre Hanoi et Vinh (0V8312, 0V8313).

Outre les vols à destination et en provenance des aéroports de Vinh, Dong Hoi et Phu Bai, d’autres vols domestiques pourraient également être touchés par le typhon.

Selon ces trois compagnies, les passagers affectés ont reçu des assistances conformément aux réglementations. Ils pourront demander à être placés sur un autre vol gratuitement, s’il y a des places disponibles.

Les agences d’aviation doivent suivre de près la météo pour mettre à jour les informations.

Pour plus d'informations, les passagers de Vietnam Airlines et Vasco peuvent visiter leur site web www.vietnamairlines.com, sa page Facebook à l'adresse www.facebook.com/VietnamAirlines ou contacter leur bureaux de vente de billets ou leur centre d’appel du service clientèle au 1900 1100.

Les passagers de Jetstar Pacific peuvent appeler au numéro 1900 1550, ou visiter son site web www.jetstar.com/vn et sa page Facebook à l'adresse www.facebook.com/JetstarVN pour plus d'nformations. -VNA