Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Union des femmes de Ho Chi Minh-Ville a organisé, le 5 mars, une rencontre et un défilé en áo dài (tunique traditionnelle des Vietnamiennes) en l’honneur du 113e anniversaire de la Journée internationale de la femme et du 1983e de l'insurrection des deux sœurs Trung.Ces activités se sont déroulées dans la rue piétonne Nguyen Hue, premier arrondissement, dans le cadre de la 9e Fête de l'áo dài de Hô Chi Minh-Ville.L'Union des femmes de Ho Chi Minh-Ville exploitera le potentiel et la créativité de son personnel pour contribuer à l'amélioration de la qualité de ses activités, contribuant à la mise en œuvre des tâches locales, au développement du mouvement des femmes, a affirmé sa présidente Nguyen Tran Phuong Tran.De son côté, la secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti et présidente du Conseil populaire municipal Nguyen Thi Le, a proposé à l'Union des femmes de Ho Chi Minh-Ville de continuer de faire valoir les résultats obtenus pour affirmer la position des femmes dans tous les domaines.