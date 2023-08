Hanoï, 5 août (VNA) - Les grands projets de transport dans la région du delta du Mékong, qui devraient être achevés cette année, stimuleront le développement socio-économique de la région du Nam Bo occidental pour les années à venir.

Photo : VNA

Le Quyet Tien, directeur du Département de la gestion des investissements dans la construction au sein du ministère des Transports, a déclaré que les travaux devant être achevés en 2023 comprennent l'autoroute My Thuan-Can Tho, le pont My Thuan 2, contournement de la route nationale 1 à travers la ville de Ca Mau, le projet d'amélioration du chenal permettant aux gros navires d'entrer dans la rivière Hau (phase 2) et le projet de mise à niveau du canal Cho Gao (phase 2).Pendant ce temps, la deuxième phase du tronçon Can Tho - Hau Giang - Ca Mau du projet d'autoroute nord-sud devrait également se terminer en 2025.Trinh Truong Hai, directeur en charge du projet de pont My Thuan 2, a déclaré qu'il s'agissait d'une partie importante de la section est de l'autoroute Nord-Sud dans la première phase, qui représente un investissement total de plus de 5 billions de dongs (210,57 millions de dollars). Il s'agit du plus grand projet de pont à haubans entièrement conçu et construit par des entrepreneurs vietnamiens.Comme prévu, le projet sera achevé en décembre de cette année.Pendant ce temps, le contournement de la route nationale 1 par la ville de Ca Mau dans la province du même nom devrait être achevé au troisième trimestre de 2023.Dans le même temps, le projet de modernisation du chenal permettant aux grands navires d'entrer dans la rivière Hau (phase 2), qui représente un investissement d'environ 2,59 billions de dongs (109,07 millions de dollars), s'achèvera en 2023, permettant l'entrée des navires de tonnage jusqu'à 20.000 tonnes, permettant le transport de 21 à 22 millions de tonnes de marchandises par an, contribuant à promouvoir l'économie maritime dans la région du Nam Bo occidental.Le projet de mise à niveau du canal Cho Gao (phase 2) s'achèvera en août, deux mois plus tôt que prévu.Nguyen Van Thi, directeur du conseil d'administration de My Thuan, a déclaré que les nouveaux projets d'autoroute, notamment le projet d'autoroute Can Tho-Ca Mau de 111 km, lancé le 1er janvier 2023, progressent bien et devraient s'achever en 2025.Les économistes ont prévu que l'achèvement de l'infrastructure assure la connectivité entre la région économique du Nam Bo occidental et Ho Chi Minh-Ville, formant un conduit pour aider l'économie du Sud à se développer.Les grands projets contribueront au transport dans la région du delta du Mékong, faciliteront la circulation des marchandises et créeront un espace et une impulsion pour le développement d'une région prometteuse.- VNA