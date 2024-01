Da Nang, 26 janvier (VNA) - Les visiteurs de la ville centrale de Da Nang et de sa péninsule de Son Tra, notamment à l'occasion du festival du Têt (Nouvel An lunaire), auront la chance de participer à une série d'activités culturelles et de divertissement.

Nguyen Duc Vu, chef du Comité de gestion de la péninsule de Son Tra et de la plage touristique de Da Nang, a déclaré qu'il y aurait des modèles d'enregistrement dans les parcs de Bien Dong, Lang Ong et Nguyen Van Thoai, sur la plage de My An dans l'arrondisssement de Nguyễn Thị Vân Hà Ngu Hanh Son et à d'autres endroits.



La plage de My An accueillera également un tournoi de surf les 27 et 28 janvier et le programme Xuan Yeu Thuong (Printemps bien-aimé) du 26 au 28 janvier, proposant un menu d'activités pour promouvoir la cuisine vietnamienne lors du festival du Têt.



En outre, les vacanciers peuvent participer à divers jeux folkloriques et activités de rue telles que le nhay sap (danse entre des bâtons de bambou), le dap nieu (frapper des pots d'argile suspendus) et peindre des masques.



Actuellement, de nombreux hôtels et stations balnéaires de Da Nang sont décorés de drapeaux colorés, de lumières vibrantes et de charmantes scènes décoratives pour attirer les résidents locaux et les touristes.



Le nombre total de visiteurs dans la ville balnéaire centrale en 2023 était estimé à plus de 7,4 millions, soit le double du chiffre de 2022 et l'équivalent de 93 % du chiffre d'avant la pandémie de 2019, a rapporté le service municipal du Tourisme.



Parmi eux, le nombre total de visiteurs internationaux a dépassé les 2 millions, soit une multiplication par quatre d'une année sur l'autre et équivalant à 62 % du nombre de 2019.



Les revenus totaux des services d'hébergement, de restauration et de voyage se sont élevés à 28 000 milliards de dongs (1,2 milliard de dollars), en hausse de 67 % sur un an. - VNA

