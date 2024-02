Hanoi (VNA) - Avec une croissance notable du nombre de visiteurs et des revenus, l’année 2023 marque une forte reprise des activités touristiques dans de nombreuses localités du Sud-Est et du delta du Mékong – régions touristiques clés du pays. Grâce à ces performances, le secteur touristique des localités a proposé des solutions pour la nouvelle année 2024, continuant à affirmer la marque des destinations avec des produits plus attractifs et des services plus professionnels.

Avec une croissance notable du nombre de visiteurs et des revenus, l’année 2023 marque une forte reprise des activités touristiques dans de nombreuses localités du Sud-Est et du delta du Mékong – régions touristiques clés du pays. Photo : VNA

En 2023, les provinces et villes de la région du Nam Bô oriental (Sud-Est), dont Chi Minh Ville et les provinces de Ba Ria-Vung Tau, Binh Phuoc, Binh Duong, Dong Nai, Tay Ninh a accueilli plus de 65,3 millions de visiteurs, soit une augmentation de plus de 18% par rapport à 2022. Les revenus totaux des activités touristiques de toute la région ont atteint 180,566 milliards de dongs, soit une augmentation de plus de 22%.

L’année dernière, les localités de la région du Sud-Est ont continué le déploiement d'activités touristiques, d'événements, de festivals et de salons du voyage impressionnants, affirmant l'image du tourisme local, régional et national.



Au cours de la Nouvelle Année 2024, sur la base des résultats obtenus, le secteur touristique identifiera de nombreuses tâches et solutions pour atteindre une efficacité encore plus grande.



Selon le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, la ville continue de se concentrer sur la mise en œuvre d'activités de liaison et le développement de produits touristiques avec des localités de la région du Sud-Est , du delta du Mékong, de la région côtière du Centre et des Hauts plateaux du Centre, de la capitale Hanoï, les régions du Nord-Est et du Nord-Ouest.





Hô Chi Minh-Ville se concentre également sur le développement et l'amélioration de la qualité des produits de tourisme médical, du tourisme fluvial, du tourisme golfique et du tourisme communautaire, élargi l'ampleur de ses événements touristiques et programmes de promotion du tourisme à l'échelle nationale et internationale sur les marchés potentiels et clés.



Selon le Comité populaire de Ba Ria - Vung Tau, en 2024, cette province s'efforcera de former au moins un modèle de développement de produits de tourisme nocturne dans les districts de Xuyen Moc, Con Dao, les villes de Vung Tau et Ba Ria.



Selon le directeur du Département du tourisme de Kien Giang, Bui Quoc Thai, la province vise 9.200.000 visiteurs en 2024, et 20.000 milliards de dongs de recettes. Kien Giang se concentrera sur le développement d'un réseau d'hébergement, d'éco-resorts et de zones de divertissement de haute qualité, tout en améliorant la qualité des services aux touristes.



Pour la province de Bac Lieu, en 2024, la province vise environ 4,9 millions de visiteurs. Bac Lieu se concentrera sur l'amélioration de la qualité d'un certain nombre de zones et de destinations touristiques, l'attraction des investissements dans des projets tels que le site de services touristiques Tac Say, le jardin ornithologique de Lap Dien et un certain nombre d'autres sites touristiques.

Photo : VNA



Selon la directrice du Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Bac Lieu, Tran Thi Lan Phuong, la province favorise le développement des produits des villages artisanaux tels que les villages de pêcheurs, de culture des légumes propres dans les zones d'eau salée, de production de sel, de culture d'arbres fruitiers... contribuant à promouvoir le tourisme associé aux activités artisanales des villages, à la production agricole, créant des produits uniques attirant les touristes. - VNA

