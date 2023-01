La transformation numérique dans le secteur de la santé a apporté ces derniers temps de nombreux avantages tant aux établissements médicaux qu’aux habitants et aux patients.

Le Premier ministre demande au ministère de la Santé de continuer à surveiller régulièrement et de près la situation épidémique dans le pays et dans le monde.

Le Service de la Santé de Hô Chi Minh-Ville a envoyé un document urgent sur la prévention et le contrôle du COVID-19 pendant les vacances du Nouvel An lunaire ou le Têt et la saison festive de 2023.