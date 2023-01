Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré mardi 27 décembre 211 nouveaux cas de Covid-19, portant le bilan national de l’épidémie à 11.524.647, a annoncé le ministère de la Santé.

Vaccination de rappel contre le Covid-19. Photo: VNA

Au total, 86 patients atteints du Covid-19 ont été déclarés guéris dans la journée, portant le nombre de guérisons à ce jour à 10.610.917, alors que 39 autres patients nécessitaient une assistance respiratoire.



Quant aux décès, le ministère de la Santé a fait savoir qu’aucun décès n’était à déplorer dans les dernières 24 heures, laissant le nombre de décès inchangé à 43.184 morts liés au Covid-19 au Vietnam, soit 0,4% des contaminations.



Le Vietnam s’est classé au 13e rang sur 230 pays et territoires pour le nombre de contaminations, au 117e rang pour le taux d’infection sur 1.000.000 habitants et au 139 rang pour le nombre de décès liés au nouveau coronavirus.



Le pays a administré lundi 26 décembre 21.933 doses de vaccins contre le Covid-19 ou 265.401.974 doses injectées depuis le début de l’épidémie, avec 223.205.495 doses pour les adultes, 23.860.656 doses pour les 12-17 ans et 18.335.823 doses pour les 5-11 ans. – VNA