Paris (VNA) – L’Union des Jeunes et Étudiants vietnamiens en France (UEVF) a organisé avec succès son 10e Congrès pour le mandat 2023-2025, le 28 octobre à Paris.

Lors du 10e Congrès de l' Union des Jeunes et Étudiants vietnamiens en France . Photo: VNA

Avec la participation d’une soixantaine de délégués, le Congrès a permis d’élire un comité exécutif de 25 membres, avec Nguyen Phan Bao Thuy réélu à la présidence.



Présent au Congrès, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toan Thang a hautement apprécié les activités de l'UEVF au cours du dernier mandat et a affirmé que l'UEVF était une force essentielle et pionnière dans les activités des jeunes ainsi que des Vietnamiens en France.



Fondée en 2004, l'UEVF est l'une des premières associations d'étudiants vietnamiens à l’étranger à être créées. Elle compte actuellement plus de 15.000 membres. - VNA