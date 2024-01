Dans l'après-midi du 29 janvier, au Palais présidentiel, le président Vo Van Thuong a reçu les ambassadeurs de Pologne, d'Espagne et du Bangladesh, venus lui présenter leurs lettres de créance. Il a également reçu l'ambassadeur du Mozambique, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré le 29 janvier le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Thaïlande ainsi que le ministre malaisien des Affaires étrangères.

La conférence restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM) s’est terminée lundi 29 janvier à Luang Prabang avec des résultats importants obtenus et des contributions du Vietnam reflétant son soutien fort et constant à l’Année ASEAN 2024 présidée par le Laos.

Le président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et son épouse Lady Louise Araneta Marcos sont arrivés lundi après-midi, 29 janvier, à Hanoï, entamant une visite d'État les 29 et 30 janvier au Vietnam, à l'invitation du président Vo Van Thuong et de son épouse.